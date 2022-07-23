Берреттини рассказал, что стало ключевым моментом в победе над Тимом в Гштааде

15-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал о победе над австрийцем Домиником Тимом со счётом 6:1, 6:4 и выходе в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария).



«Я очень доволен своим выступлением. Знал, что должен показать свой лучший теннис, чтобы победить его. Думаю, что показал хорошую игру: отлично подавал и принимал. Я был агрессивен и не позволил сопернику сыграть, как он хотел, что стало ключевым моментом сегодня.

Очевидно, что чем больше играешь, тем лучше себя чувствуешь. Думаю, что сегодня был мой лучший матч за неделю с отличным игроком. Я знал, что должен играть на этом уровне, чтобы победить его.

Финал с Руудом? Это будет тяжело. Я уже вчера об этом думал. Все четверо полуфиналистов когда-то выиграли здесь титул, нам всем нравится играть в Гштааде, нравится высота. Я выиграл в 2018-м, Альберт — в 2019-м, а Каспер — в 2021-м, так что нам здесь нравится», — приводит слова Берреттини пресс-служба АТР-тура.