Музетти вышел в финал турнира в Гамбурге, обыграв Серундоло
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в финал грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Гамбурге (Германия). В полуфинале Музетти нанёс поражение аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.
Музетти ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. Серундоло не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.
За титул турнира в Гамбурге Музетти сыграет с победителем полуфинала между первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом и словаком Алексом Молчаном.
Отметим, что по ходу турнира Серундоло обыграл второго сеяного россиянина Андрея Рублёва и его соотечественника Аслана Карацева.
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