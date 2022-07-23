Музетти вышел в финал турнира в Гамбурге, обыграв Серундоло

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в финал грунтового турнира категории АТР-500, который проходит в Гамбурге (Германия). В полуфинале Музетти нанёс поражение аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты.

Музетти ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. Серундоло не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

За титул турнира в Гамбурге Музетти сыграет с победителем полуфинала между первым сеяным испанцем Карлосом Алькарасом и словаком Алексом Молчаном.

Отметим, что по ходу турнира Серундоло обыграл второго сеяного россиянина Андрея Рублёва и его соотечественника Аслана Карацева.