20-летний Музетти впервые в карьере сыграет в финале турнира ATP

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти впервые в карьере сыграет в финале турнира ATP. В полуфинале турнира в Гамбурге (Германия) 62-я ракетка мира Музетти обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6.



20-летний итальянец сыграет в финале соревнований с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Алекс Молчан (Словакия). Вне зависимости от итогового результата Музетти в обновлённом рейтинге впервые в карьере поднимется в топ-40 мирового рейтинга.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Музетти ни разу не подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. Серундоло не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.