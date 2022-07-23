Россиянин Гахов вышел в финал квалификации турнира в Кицбюэле
Поделиться
Российский теннисист Иван Гахов вышел в финал квалификации грунтового турнира в Китцбюэле (Германия). В полуфинале квалификации он обыграл Зизу Бергса из Бельгии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Гахов, занимающий 311-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Его соперник, 143-я ракетка мира, четырежды подал навылет, четырежды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из трёх.
В финале квалификации Гахов встретится с победителем матча Хамад Медьедович (Сербия) — Геральд Мельцер (Австрия).
Теннис. ATP. Китцбюэль (Германия). Квалификация
Иван Гахов (Россия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:3
Комментарии
- 23 июля 2022
-
20:39
-
20:31
-
20:14
-
19:47
-
18:51
-
17:59
-
17:04
-
16:46
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
15:49
-
15:22
-
14:36
-
14:14
-
13:27
-
12:58
-
12:57
-
12:28
-
12:23
-
12:04
-
12:02
-
10:40
-
10:33
-
10:31
-
10:23
-
10:13
-
10:02
-
09:49
-
09:36
-
00:18
- 22 июля 2022
-
22:53
-
21:11
-
19:22
-
19:11
Партнерский контент