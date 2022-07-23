Россиянин Гахов вышел в финал квалификации турнира в Кицбюэле

Российский теннисист Иван Гахов вышел в финал квалификации грунтового турнира в Китцбюэле (Германия). В полуфинале квалификации он обыграл Зизу Бергса из Бельгии. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Гахов, занимающий 311-е место в рейтинге ATP, трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Его соперник, 143-я ракетка мира, четырежды подал навылет, четырежды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из трёх.



В финале квалификации Гахов встретится с победителем матча Хамад Медьедович (Сербия) — Геральд Мельцер (Австрия).

Теннис. ATP. Китцбюэль (Германия). Квалификация

Иван Гахов (Россия) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:3