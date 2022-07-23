Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Американка Пера выиграла второй турнир WTA подряд

Американка Пера выиграла второй турнир WTA подряд
Комментарии

Американская теннисистка Бернарда Пера стала победительницей турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия). 27-летняя спортсменка выиграла уже второй турнир подряд. На прошлой неделе она стала победительницей турнира в Будапеште (Венгрия).

Сегодня, 23 июля, Пера обыграла в финале турнира в Гамбурге эстонку Анетт Контавейт, занимающую второе место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4.

Пера лишь во второй раз обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга. До этого она на Australian Open в 2018 году обыграла британку Йоханну Конту, которая занимала 10-е место в рейтинге.

Пера перед турниром в Будапеште занимала 130-е место в рейтинге WTA. В обновлённом рейтинге она будет находиться в топ-60.

Новость по теме
Бернарда Пера обыграла Анетт Контавейт в финале турнира в Гамбурге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022