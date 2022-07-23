Американка Пера выиграла второй турнир WTA подряд
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Американская теннисистка Бернарда Пера стала победительницей турнира WTA-250 в Гамбурге (Германия). 27-летняя спортсменка выиграла уже второй турнир подряд. На прошлой неделе она стала победительницей турнира в Будапеште (Венгрия).
Сегодня, 23 июля, Пера обыграла в финале турнира в Гамбурге эстонку Анетт Контавейт, занимающую второе место в рейтинге WTA. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4.
Пера лишь во второй раз обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга. До этого она на Australian Open в 2018 году обыграла британку Йоханну Конту, которая занимала 10-е место в рейтинге.
Пера перед турниром в Будапеште занимала 130-е место в рейтинге WTA. В обновлённом рейтинге она будет находиться в топ-60.
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