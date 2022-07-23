Алькарас обыграл Молчана и вышел в финал турнира в Гамбурге

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым финалистом турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия). В полуфинале соревнований испанец обыграл Алекса Молчана из Словакии со счётом 7:6 (7:2), 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. 6-я ракетка мира Алькарас дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 48-е место в рейтинге ATP, сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх.
В финале турнира в Гамбурге Алькарас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти. Представитель Италии ранее обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Для Музетти этот финал станет первым в карьере. На пути к финалу Алькарас обыграл россиянина Карена Хачанова.
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