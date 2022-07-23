Алькарас впервые в карьере станет 5-й ракеткой мира

Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в карьере станет пятой ракеткой мира. Он поднимется на 5-е место в обновлённом рейтинге ATP, который будет опубликован в понедельник, 25 июля.



Сегодня, 23 июля, Алькарас вышел в финал турнира в Гамбурге (Германия). В полуфинале турнира он обыграл словака Алекса Молчана со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

В финале турнира в Гамбурге Алькарас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти. Представитель Италии ранее обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Для Музетти этот финал станет первым в карьере. На пути к финалу Алькарас обыграл россиянина Карена Хачанова.



Из топ-5 мирового рейтинга Алькарас вытеснит норвежца Каспера Рууда. Он на параллельном турнире в Гштааде (Швейцария) пытается защитить чемпионский титул.