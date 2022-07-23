Определился потенциальный соперник Карацева на старте турнира в Кицбюэле
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Организаторы турнира ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) опубликовали сетку соревнований. На турнире зарегистрирован один представитель России, Аслан Карацев. Он пропустит первый круг и пройдёт его на bye. Во втором круге россиянин сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Душан Лайович (Сербия).
Сыграть в основной сетке турнира может и ещё один россиянин. Ранее россиянин Иван Гахов вышел в финал квалификации турнира.
Под первым номером на турнире в Кицбюэле посеян норвежец Каспер Рууд. Он также пропустит первый круг. Вторым номером посева стал итальянец Маттео Берреттини. Он также начнёт свой путь на турнире со второго круга.
Призовой фонд соревнований в Австрии превышает € 530 тыс. Действующим победителем является Рууд.
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