Алькарас прокомментировал выход в финал турнира в Гамбурге

Испанский теннисист Карлос Алькарас подвёл итог полуфинального матча турнира ATP-250 в Гамбурге (Германия) со словаком Алексом Молчаном. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 6:1.



«Это было тяжело. Очевидно, что Алекс сыграл очень хорошо. Рад, что мне удалось выиграть первый сет, играя хорошо. Во втором сете, как мне показалось, соперник был уже не так хорош. Я же завершил эту встречу с полной уверенностью в своих силах», — сказал испанец после матча.



В финале турнира в Гамбурге Алькарас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти. Представитель Италии ранее обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Для Музетти этот финал станет первым в карьере. На пути к финалу Алькарас обыграл россиянина Карена Хачанова.



Алькарас вне зависимости от результата матча впервые в карьере станет 5-й ракеткой мира.

Новость по теме Алькарас обыграл Молчана и вышел в финал турнира в Гамбурге