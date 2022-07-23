Алькарас прокомментировал выход в финал турнира в Гамбурге

Испанский теннисист Карлос Алькарас подвёл итог полуфинального матча турнира ATP-250 в Гамбурге (Германия) со словаком Алексом Молчаном. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:2), 6:1.
«Это было тяжело. Очевидно, что Алекс сыграл очень хорошо. Рад, что мне удалось выиграть первый сет, играя хорошо. Во втором сете, как мне показалось, соперник был уже не так хорош. Я же завершил эту встречу с полной уверенностью в своих силах», — сказал испанец после матча.
В финале турнира в Гамбурге Алькарас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти. Представитель Италии ранее обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Для Музетти этот финал станет первым в карьере. На пути к финалу Алькарас обыграл россиянина Карена Хачанова.
Алькарас вне зависимости от результата матча впервые в карьере станет 5-й ракеткой мира.
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