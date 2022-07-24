Алькарас станет самым юным игроком в топ-5 рейтинга с 2005 года
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Испанский теннисист Карлос Алькарас в обновлённом рейтинге ATP дебютирует в топ-5. Он поднимется на пятое место благодаря выходу в финал турнира в Гамбурге (Германия). Вне зависимости от итога финала Алькарас, занимающий 6-е место в рейтинге, вытеснит из первой пятёрки норвежца Каспера Рууда.
Алькарас поднимется в топ-5 в возрасте 19 лет и 2 месяцев. До него в столь юном возрасте в топ-5 рейтинга ATP последний раз пробивался Рафаэль Надаль в 2005 году — тогда ему было 18 лет и 11 месяцев.
В финале турнира в Гамбурге Алькарас встретится с итальянцем Лоренцо Музетти. Представитель Италии ранее обыграл аргентинца Франсиско Серундоло. Для Музетти этот финал станет первым в карьере. На пути к финалу Алькарас обыграл россиянина Карена Хачанова.
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