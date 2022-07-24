Грачёва узнала, с кем сыграет на старте турнира в Варшаве. Его сетку возглавила Свёнтек
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Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), который пройдёт с 25 по 31 июля. Призовой фонд соревнований составил $ 251 750.
Возглавила посев домашних соревнований первая ракетка мира, чемпионка двух «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек. В первом раунде она сразится с соотечественницей Магдаленой Фрех.
В основную сетку соревнований попала одна россиянка – Варвара Грачёва. Ей присвоен девятый номер посева. В первом круге Грачёвой предстоит сыграть с представительницей Бельгии Мариной Заневской.
Другие интересные встречи первого круга:
Сара Соррибес-Тормо (Испания, 3) – Данка Ковинич (Черногория)
Ясмине Паолини (Италия) – Виктория Голубич (Швейцария)
Кристина Младенович (Франция) – Анна Бондарь (Венгрия).
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