Грачёва узнала, с кем сыграет на старте турнира в Варшаве. Его сетку возглавила Свёнтек

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Варшаве (Польша), который пройдёт с 25 по 31 июля. Призовой фонд соревнований составил $ 251 750.

Возглавила посев домашних соревнований первая ракетка мира, чемпионка двух «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек. В первом раунде она сразится с соотечественницей Магдаленой Фрех.

В основную сетку соревнований попала одна россиянка – Варвара Грачёва. Ей присвоен девятый номер посева. В первом круге Грачёвой предстоит сыграть с представительницей Бельгии Мариной Заневской.

Другие интересные встречи первого круга:

Сара Соррибес-Тормо (Испания, 3) – Данка Ковинич (Черногория)

Ясмине Паолини (Италия) – Виктория Голубич (Швейцария)

Кристина Младенович (Франция) – Анна Бондарь (Венгрия).