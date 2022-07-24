Карлос Алькарас и Янник Синнер возглавили посев турнира ATP-250 в Умаге

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который пройдёт с 25 по 31 июля.

Возглавил посев соревнований шестая ракетка мира, 19-летний испанец Карлос Алькарас. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) – Федерико Дельбонис (Аргентина).

Вторым сеяным стал 20-летний итальянец Янник Синнер. Его соперником во втором раунде станет победитель матча Хауме Мунар (Испания) – Микаэль Имер (Швеция).

Также со второго круга борьбу за титул начнут датчанин Хольгер Руне (3) и аргентинец Себастьян Баэс (4).

Российские теннисисты на данный турнир не заявились.

Призовой фонд соревнований составил € 534 555. Их действующим чемпионом является именно первый сеяный Алькарас.