Карлос Алькарас и Янник Синнер возглавили посев турнира ATP-250 в Умаге
Поделиться
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который пройдёт с 25 по 31 июля.
Возглавил посев соревнований шестая ракетка мира, 19-летний испанец Карлос Алькарас. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) – Федерико Дельбонис (Аргентина).
Вторым сеяным стал 20-летний итальянец Янник Синнер. Его соперником во втором раунде станет победитель матча Хауме Мунар (Испания) – Микаэль Имер (Швеция).
Также со второго круга борьбу за титул начнут датчанин Хольгер Руне (3) и аргентинец Себастьян Баэс (4).
Российские теннисисты на данный турнир не заявились.
Призовой фонд соревнований составил € 534 555. Их действующим чемпионом является именно первый сеяный Алькарас.
Комментарии
- 24 июля 2022
-
10:54
-
10:36
-
10:19
-
10:05
-
00:32
- 23 июля 2022
-
23:47
-
23:32
-
22:37
-
22:03
-
20:39
-
20:31
-
20:14
-
19:47
-
18:51
-
17:59
-
17:04
-
16:46
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
15:49
-
15:22
-
14:36
-
14:14
-
13:27
-
12:58
-
12:57
-
12:28
-
12:23
-
12:04
-
12:02
-
10:40
-
10:33
-
10:31
-
10:23
Партнерский контент