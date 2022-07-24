Пэр – на требования Кирьоса вернуть ему долги: я слишком пьян, чтобы отвечать на такое

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос в очередной раз пошутил о том, что француз Бенуа Пэр должен ему денег.

Это произошло во время интервью Кирьоса в прямом эфире социальных сетей. Ник и американец Джек Сок делилась планами на турнир ATP-500 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 1 по 7 августа. Ник и Джек получили уайлд-кард в парный разряд соревнований.

Сок: Пэр говорит, что мы отстойно играем в FIFA.

Кирьос: это говорит парень, который должен нам $ 20 тыс. Он должен нам столько денег!

В тот момент к эфиру подключился сам Пэр. «Я слишком пьян, чтобы отвечать на такое», — написал Бенуа в комментариях.

Ранее бывшая девушка Пэр заявила, что причиной их расставания стали постоянные измены француза.