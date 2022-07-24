Новак Джокович объяснил, почему проводит отпуск без жены Елены

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович был замечен на отдыхе в Дубровнике (Хорватия). Местные СМИ отметили, что Джокович приехал на курорт без жены Елены.
«Я нахожусь в отпуске, я воспользовался возможностью приехать в Дубровник, который является одним из самых красивых мест. Лучше всего я отдыхаю на море, но у меня всегда есть какие-то физические нагрузки.
Я приехал сюда с младшими братьями, мы воспользовались возможностью немного побыть вместе. Мы давно не проводили так время, и вот мы здесь. Мы путешествуем по хорватскому побережью и развлекаемся», — приводит слова Джоковича Mondo.
Ранее Джокович подтвердил своё участие в грядущем Кубке Лэйвера, где он сыграет в одной команде с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Энди Марреем.
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