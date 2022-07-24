Новак Джокович считает, что текущий сезон складывается для него удачно

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович оценил, как проходит для него текущий сезон.

Ранее Джокович стал чемпионом Уимблдона-2022, в финале обыграв австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Для Новака этот титул на Уимблдоне стал седьмым в карьере и четвёртым подряд. При этом серб не сумел сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2022 из-за визового скандала, а на «Ролан Гаррос» он дошёл лишь до четвертьфинала. Также стоит отметить, что участие Джоковича в US Open – 2022 находится под вопросом.

«Всегда приятно, когда ты выигрываешь хотя бы один турнир «Большого шлема» за сезон, особенно когда это Уимблдон, для меня это имеет большое значение. Сезон складывается удачно, всё, что будет происходить в будущем, – просто бонус», — приводит слова Джоковича Mondo.