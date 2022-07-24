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Кирьос: после финала Уимблдона отношусь к Джоковичу, Федереру и Надалю с большим уважением

Кирьос: после финала Уимблдона отношусь к Джоковичу, Федереру и Надалю с большим уважением
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, как на нём отразилось поражение в финале Уимблдона-2022 от серба Новака Джоковича.

«Нужно просто быть очень умными созданиями, чтобы выигрывать турниры «Большого шлема». Думаю, теперь я отношусь к Джоковичу, Федереру и Надалю с немного большим уважением. Проиграть титул на турнире «Большого шлема» можно за один день, а вот завоевать его за один день не выйдет. Это очень долгий процесс. У вас должны быть определённые умственные способности, чтобы продолжать делать одно и тоже снова, и снова в течение двух недель на высоком уровне. Есть так много неосязаемых деталей. В какой-то момент ты можешь чувствовать себя больным, как я в матче с Краиновичем. Когда твоё тело болит, это тяжело выдерживать морально. Я не мог спать два дня после того, как Надаль снялся с Уимблдона. Физически я чувствовал себя хорошо, но морально…», — приводит слова Кирьоса We love tennis.

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