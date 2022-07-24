Каспер Рууд защитил титул на турнире в Гштааде, обыграв Маттео Берреттини

Пятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Тем самым Рууд защитил титул, завоёванный в 2021 году.
В финале 2022 года Рууд (1) обыграл 15-й номер рейтинга, итальянца Маттео Берреттини (2) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продлилась 2 часа 36 минут. Рууд восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из 11. На счету Берреттини 10 эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
По ходу соревнований 23-летний Рууд обыграл чеха Иржи Легечку, испанцев Хауме Мунара и Альберта Рамос-Виньоласа. В этих встречах Каспер не отдал ни сета.
Для финалиста «Ролан Гаррос» — 2022 Рууда это третий титул в сезоне и девятый в карьере. Примечательно, что все победы добыты Каспером на турнирах категории ATP-250.
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