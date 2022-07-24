Рууд: в Швейцарии мне всё напоминает Норвегию, кроме налогов. Вы платите чуть меньше

Пятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал, что способствует его доминированию на турнире ATP-250 в Гштааде (Швейцария).

Ранее Рууд (1) защитил титул 2021 года, в финале обыграв 15-й номер рейтинга, итальянца Маттео Берреттини (2) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

«Наверное, это швейцарские болельщики. Сейчас Швейцария – страна с богатой теннисной историей, за последние 18-19 лет Федерер и Вавринка выиграли много «Шлемов». Они вдохновляют многих людей по всему миру, включая меня. Они пробились из небольшой страны – похожей на Норвегию в этом плане.

В Швейцарии мне всё немного напоминает Норвегию – кроме того, что вы платите чуть меньше налогов. У вас хороший налоговый кодекс. Если норвежские политики сейчас смотрят, я надеюсь, что они и у нас немного снизят ставки», — сказал Рууд в интервью на корте.