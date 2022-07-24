Радукану: я была застенчивой, но игра в теннис и драки с мальчиками придали уверенности

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану (10-я в рейтинге WTA) рассказала, как неё повлияла игра в теннис.

«Раньше я была очень застенчивой, но игра в теннис и драки с мальчиками придали мне много уверенности. Да, я могу сказать, что сейчас мне определённо удобнее и проще общаться, чем когда я была моложе, и думаю, что теннис помог мне в этом», — приводит слова Радукану издание Sportskeeda.

Радукану скоро сыграет на турнире Citi Open в Вашингтоне (США), который пройдёт с 1 по 7 августа. Также участие в этом турнире примут россиянки Анна Калинская, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, белоруска Виктория Азаренко, американка Джессика Пегула и другие.

Напомним, Радукану не сумела пробиться в третий круг Уимблдона-2022. Во втором раунде Радукану проиграла 55-й ракетке мира представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 3:6, 3:6.