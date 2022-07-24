Радукану: я была застенчивой, но игра в теннис и драки с мальчиками придали уверенности

Чемпионка US Open — 2021 британская теннисистка Эмма Радукану (10-я в рейтинге WTA) рассказала, как неё повлияла игра в теннис.
«Раньше я была очень застенчивой, но игра в теннис и драки с мальчиками придали мне много уверенности. Да, я могу сказать, что сейчас мне определённо удобнее и проще общаться, чем когда я была моложе, и думаю, что теннис помог мне в этом», — приводит слова Радукану издание Sportskeeda.
Радукану скоро сыграет на турнире Citi Open в Вашингтоне (США), который пройдёт с 1 по 7 августа. Также участие в этом турнире примут россиянки Анна Калинская, Анастасия Потапова, Людмила Самсонова, белоруска Виктория Азаренко, американка Джессика Пегула и другие.
Напомним, Радукану не сумела пробиться в третий круг Уимблдона-2022. Во втором раунде Радукану проиграла 55-й ракетке мира представительнице Франции Каролин Гарсии со счётом 3:6, 3:6.
- 24 июля 2022
-
18:15
-
17:51
-
17:06
-
16:19
-
15:57
-
15:27
-
15:14
-
14:53
-
14:01
-
13:19
-
12:58
-
12:51
-
12:06
-
11:40
-
10:54
-
10:36
-
10:19
-
10:05
-
00:32
- 23 июля 2022
-
23:47
-
23:32
-
22:37
-
22:03
-
20:39
-
20:31
-
20:14
-
19:47
-
18:51
-
17:59
-
17:04
-
16:46
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
15:49