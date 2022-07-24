Музетти — о победе над Алькарасом: не могу описать свои чувства. Кажется, что я сплю

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом в финале грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).
«У меня нет слов, потому что это были американские горки до самого конца. У меня было много матчболов. Карлос был так хорош в матчболах, но у меня было так много шансов! Но думаю, что ключом к победе в матче было сохранять спокойствие и иметь терпение, потому что это было действительно непросто. Я не могу описать свои чувства. Мне кажется, что я сплю», — сказал Музетти во время интервью на корте.
Отметим, что это первый трофей для итальянца.
Лоренцо Музетти одержал победу со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. Призовой фонд турнира – € 1 770 865.
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