Павлюченкова рассказала, когда вернётся в тур после травмы колена

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала о своей любви к футболу, а также о том, когда же наконец вернётся в тур.
«Я на «Динамо» уже второй раз, люблю футбол. Очень приятно, у нас взаимная дружба.
У меня травма, которая меня давно беспокоит, завершила сезон. У меня надорвано сухожилие в коленке. Вернусь только к Австралии», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, Павлюченкова пропустила вторую часть сезона из-за проблем с коленом. Анастасия досрочно завершила текущий сезон перед стартом турнира «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала и проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Причиной такого решения стала травма колена. Павлюченкова выбыла из топ-20 классификации WTA и опустилась на 83-е место после того, как потеряла очки за этот финал.
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