Павлюченкова: всё, что я могу, — играть в теннис. Хочется верить, что россияне защищены

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова высказалась на тему отстранений россиян от турниров и заявила, что не собирается менять гражданство.

«Хочется думать, что теннис действительно тот вид спорта, где россияне наиболее защищены. Всё, что я хочу, – играть в теннис. Это главное дело нашей жизни. Неприятно, что мы лишаемся работы, заработка и так далее. У меня есть ракетка, играть в теннис — всё, что я могу. Хочется быть защищёнными. Гражданство пока менять не собираюсь», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Павлюченкова пропустила вторую часть сезона из-за проблем с коленом. Анастасия досрочно завершила текущий сезон перед стартом турнира «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала и проиграла чешке Барборе Крейчиковой. Причиной такого решения стала травма колена. Павлюченкова выбыла из топ-20 классификации WTA и опустилась на 83-е место после того, как потеряла очки за этот финал.