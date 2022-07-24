Павлюченкова: моё трепетное отношение к Касаткиной после её слов не поменяется

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что её отношение к теннисистке Дарье Касаткиной не изменится после слов последней в резонансном интервью.

«С Дашей после ролика я общалась. Моё трепетное отношение к ней не меняется, мы давно знакомы. В целом я далека от всех скандалов, редко бываю в России. Но это нормальный процесс — когда кто-то даёт интервью, будет критика, кто-то, наоборот, отреагирует позитивно. К этому просто надо быть готовым», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В интервью российские теннисисты Дарья Касаткина и Андрей Рублёв не отрицали, что могут сменить гражданство, и советовали сделать это подрастающему поколению теннисистов, чтобы иметь большие перспективы.