Рууд и Берреттини снялись с турнира в Кицбюэле. Шевченко дебютирует на уровне основы ATP
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Норвежский теннисист Каспер Рууд и итальянский теннисист Маттео Берреттини снялись с грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия). Одно из этих мест занял 21-летний российский теннисист Александр Шевченко (160-й в рейтинге ATP).
Шевченко в первом круге встретится с австрийцем Домиником Тимом. Матч состоится 26 июля.
В этом турнире также примет участие российский теннисист Аслан Карацев, который начнёт свой путь со второго круга, он встретится с победителем пары Виталий Сачко (Украина) — Душан Лайович (Сербия).
Турнир старутет завтра, 25 июля, а завершится 30 июля. Призовой фонд турнира составил € 534 555. Действующим победителем является уже упомянутый Каспер Рууд, который обыграл в финале испанца Педро Мартинеса-Портеро.
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