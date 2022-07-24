Ирина Бегу стала победительницей турнира в Палермо
Поделиться
Румынская теннисистка Ирина Бегу выиграла грунтовый турнир категории WTA-250 в Палермо (Италия), обыграв в финальном поединке итальянку Лючию Бронцетти.
Ирина Бегу одолела соперницу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Бронцетти ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. Бегу однажды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из двенадцати возможных.
На пути к триумфу Бегу (45-я в рейтинге WTA) обыграла испанок Сару Соррибес-Тормо, Марину Бассольс Риберу и француженку Осеан Доден.
В коллекции румынской теннисистки это пятый трофей, и первый с 2017 года.
Призовой фонд турнира составил € 203 024.
Комментарии
- 24 июля 2022
-
23:47
-
23:15
-
22:44
-
22:26
-
22:09
-
21:09
-
21:03
-
20:59
-
20:55
-
19:57
-
19:26
-
19:00
-
18:15
-
17:51
-
17:06
-
16:19
-
15:57
-
15:27
-
15:14
-
14:53
-
14:01
-
13:19
-
12:58
-
12:51
-
12:06
-
11:40
-
10:54
-
10:36
-
10:19
-
10:05
-
00:32
- 23 июля 2022
-
23:47
-
23:32
-
22:37
-
22:03
Партнерский контент