Ирина Бегу стала победительницей турнира в Палермо

Румынская теннисистка Ирина Бегу выиграла грунтовый турнир категории WTA-250 в Палермо (Италия), обыграв в финальном поединке итальянку Лючию Бронцетти.

Ирина Бегу одолела соперницу со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. На счету Бронцетти ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух. Бегу однажды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из двенадцати возможных.

На пути к триумфу Бегу (45-я в рейтинге WTA) обыграла испанок Сару Соррибес-Тормо, Марину Бассольс Риберу и француженку Осеан Доден.

В коллекции румынской теннисистки это пятый трофей, и первый с 2017 года.

Призовой фонд турнира составил € 203 024.