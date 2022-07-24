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Теннисистка Анастасия Павлюченкова показала фото с похода на матч «Динамо» с «Торпедо»

Теннисистка Анастасия Павлюченкова показала фото с похода на матч «Динамо» с «Торпедо»
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в своих социальных сетях поделилась фотографиями с похода на второй тур РПЛ между московскими клубами «Динамо» и «Торпедо».

Фото: из социальных сетей Анастасии Павлюченковой

Павлюченкова и бывший игрок сборной России Александр Кержаков

Павлюченкова и бывший игрок сборной России Александр Кержаков

Фото: из социальных сетей Анастасии Павлюченковой

Павлюченкова с отцом

Павлюченкова с отцом

Фото: из социальных сетей Анастасии Павлюченковой

Напомним, Павлюченкова пропустила вторую часть сезона из-за проблем с коленом. Анастасия досрочно завершила текущий сезон перед стартом турнира «Ролан Гаррос», на котором в прошлом году дошла до финала и проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счётом 1:6, 6:2, 4:6.

Причиной такого решения стала травма колена. Павлюченкова выбыла из топ-20 классификации WTA и опустилась на 83-е место после того, как потеряла очки за этот финал.

Теннисистка заявила, что у неё надорвано сухожилие в коленке и что она сможет вернутся к австралийской части тура.

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