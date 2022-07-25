Андрей Рублёв приблизился к Новаку Джоковичу в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий восьмое место, приблизился к 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» сербу Новаку Джоковичу, идущему седьмым. В предыдущей версии рейтинга отставание Рублёва от Джоковича составляло 1230 очков, теперь оно сократилось до 1195 очков.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, россиянин Даниил Медведев. Карлос Алькарас обошёл Каспера Рууда и вышел на пятое место.

Рейтинг ATP. 25 июля

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5045.

5 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4895.

6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4890.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4770.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3575.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3185…

23 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1485…

37 (37). Аслан Карацев (Россия) — 1183.

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