Андрей Рублёв приблизился к Даниилу Медведеву в Чемпионской гонке ATP

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий седьмое место, сократил отрыв от другого россиянина Даниила Медведева. В предыдущей версии рейтинга отставание Рублёва от Медведева составляло 205 очков, теперь оно сократилось до 160 очков.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, Рафаэль Надаль. Карлос Алькарас обошёл Стефаноса Циципаса и вышел на второе место.

Чемпионская гонка ATP. 25 июля

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.

2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 4120.

3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 3965.

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3315.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2575.

7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 2415.

8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2365.

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 2060.

10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1970…

27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1035…

46 (53). Аслан Карацев (Россия) — 670.

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