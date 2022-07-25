Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв приблизился к Даниилу Медведеву в Чемпионской гонке ATP

Андрей Рублёв приблизился к Даниилу Медведеву в Чемпионской гонке ATP
Комментарии

ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий седьмое место, сократил отрыв от другого россиянина Даниила Медведева. В предыдущей версии рейтинга отставание Рублёва от Медведева составляло 205 очков, теперь оно сократилось до 160 очков.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, Рафаэль Надаль. Карлос Алькарас обошёл Стефаноса Циципаса и вышел на второе место.

Чемпионская гонка ATP. 25 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 4120.
3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 3965.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3315.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2575.
7 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 2415.
8 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2365.
9 (9). Тейлор Фритц (США) — 2060.
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1970…
27 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1035…
46 (53). Аслан Карацев (Россия) — 670.

У Рублёва сдали нервы — он схватил судью на вышке! Российского четвертьфинала не будет У Рублёва сдали нервы — он схватил судью на вышке! Российского четвертьфинала не будет

Арина Соболенко играет в волейбол на пляже:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022