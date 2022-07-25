Вероника Кудерметова опустилась в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которая в предыдущей версии рейтинга занимала 18-е место, опустилась на 19-ю строчку.
Первой ракеткой России остаётся Дарья Касаткина. Она идёт 12-й. Возглавляет рейтинг полька Ига Свёнтек.
Рейтинг WTA. 25 июля
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8336 очков.
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4476.
3 (3). Мария Саккари (Греция) — 4190.
4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4030.
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4010.
6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 3267.
7 (7). Джессика Пегула (США) — 3087.
8 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886.
9 (8). Даниэль Коллинз (США) — 2743.
10 (10). Эмма Радукану (Британия) — 2717…
12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2635…
19 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2090…
28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1691.
Арина Соболенко играет в волейбол на пляже:
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