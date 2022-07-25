Даниил Медведев побил рекорд Марата Сафина по неделям в ранге первой ракетки мира

Чемпион US Open 2021 года, первая ракетка мира Даниил Медведев побил достижение двукратного чемпиона турниров «Большого шлема», россиянина Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга ATP. Сегодня, 25 июля, Медведев начал десятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде, который ранее (в 2000 и 2001 году) установил Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первое место 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу. В настоящее время ближайшим преследователем Медведева является немец Александр Зверев, а Джокович занимает седьмое место в рейтинге ATP.

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