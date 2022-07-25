Элина Свитолина показала фото со Святославом Вакарчуком

Двукратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с украинским музыкантом и политиком Святославом Вакарчуком.
«Друг, спасибо, что ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев и наших друзей. Ты прав: мы не сдадимся без боя», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива элины свитолиной
27-летняя Свитолина — бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.
15 мая стало известно, что Свитолина готовится впервые стать мамой. Последний матч Элина провела 24 марта на турнире WTA-1000 в Майами (США).
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