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Давид Феррер высказался о подозрениях в допинге в отношении Рафаэля Надаля

Давид Феррер высказался о подозрениях в допинге в отношении Рафаэля Надаля
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Финалист «Ролан Гаррос» 2013 года, бывшая третья ракетка мира Давид Феррер прокомментировал критику в адрес 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. По мнению критиков, 36-летний Надаль, который ранее в июне в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос», не смог бы добиться такого достижения без запрещённых препаратов. Рафаэль признавался, что ему делали уколы в травмированную стопу.

«Это полное невежество. Все игроки проходят тот же контроль в системе ADAMS, что и все остальные спортсмены. Это тот же самый контроль.

Игра [под анестезией] не означает, что ты принимаешь допинг или делаешь что-то незаконное. Это просто инъекция, чтобы выдержать боль, что могут делать велосипедисты, теннисисты, любые другие спортсмены. Иногда меня поражает, что спортсмены без реальных знаний могут так свободно высказываться», — приводит слова Феррера Tennis World USA, ссылаясь на Super Deporte.

Надаль возвращается «к жизни» после травмы на Уимблдоне. Вместо больничной койки — танцпол Надаль возвращается «к жизни» после травмы на Уимблдоне. Вместо больничной койки — танцпол

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