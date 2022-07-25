Тренер Джоковича Горан Иванишевич ответил критикам Новака, который не желает прививаться

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, ответил критикам своего подопечного. Джоковича, не желающего прививаться от коронавируса, обвиняют в том, что он подаёт плохой пример. Ранее британский журналист Бенджамин Баттерворт назвал его «одним из самых опасных людей на планете».

«Я уважаю и ценю его. Он принял решение. Он не изменит его.

Его провозглашают лидером, дурно влияющим на людей, но это неправильно. Он не хочет делать прививку, он не хочет вводить её в свое тело. Но он никогда не говорил другим не делать этого», — приводит слова Иванишевича Sportskeeda.

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