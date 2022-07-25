Россиянка Виталия Дьяченко потерпела разгромное поражение на старте турнира в Праге
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117-я ракетка мира, российская теннисистка Виталия Дьяченко не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).
В стартовом матче Дьяченко потерпела разгромное поражение от представительницы Китая Чжу Линь (100-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 10 минут. Дьяченко ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Линь два эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Следующей соперницей Линь станет победительница матча Синьюй Ван (Китай) — Анастасия Потапова (Россия, 7).
Призовой фонд турнира в Праге составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешка Барбора Крейчикова.
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