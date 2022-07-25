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Россиянка Виталия Дьяченко потерпела разгромное поражение на старте турнира в Праге

Россиянка Виталия Дьяченко потерпела разгромное поражение на старте турнира в Праге
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117-я ракетка мира, российская теннисистка Виталия Дьяченко не сумела пробиться во второй круг турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия).

В стартовом матче Дьяченко потерпела разгромное поражение от представительницы Китая Чжу Линь (100-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6. Встреча продлилась 1 час 10 минут. Дьяченко ни разу не подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Линь два эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Линь станет победительница матча Синьюй Ван (Китай) — Анастасия Потапова (Россия, 7).

Призовой фонд турнира в Праге составил $ 251 750. Его действующей чемпионкой является чешка Барбора Крейчикова.

Прага. 1-й круг
25 июля 2022, понедельник. 16:20 МСК
Виталия Дьяченко
117
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Чжу Линь
100
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
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