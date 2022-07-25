Глава ATP рассказал о планах по созданию «Мастерса» на траве
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Руководитель ATP Андреа Гауденци заявил, что в календаре может появиться новый турнир серии «Мастерс». Причём речь идёт о соревнованиях, которые будут проходить на траве.
«Мы планируем, что будет проходить 10 турниров серии «Мастерс». Между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном есть три недели. Трава — единственное покрытие, на котором «Мастерсы» пока не проводятся.
У Германии такие же шансы проводить турнир, как у Великобритании. Но у Британии есть преимущество: игроки приезжают в Лондон перед Уимблдоном. С другой стороны, в Лондоне уже и так есть Уимблдон», — цитирует Гауденци Tennis.
При этом Гауденци пока не называет сроки организации нового турнира. Подробности предполагаемого соревнования неизвестны.
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