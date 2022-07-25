«Он мне как второй отец». Музетти рассказал об особых отношениях с тренером

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, ставший победителем турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия), отдал должное своему тренеру Симоне Тартарни. По мнению Музетти, у них особая связь, которая приносит отличные результаты.



«У нас действительно есть это особое чувство. Мы с ним — большее, чем тренер и игрок. Это как сын и отец. Считаю его моим вторым отцом. Я всегда верил в него как в тренера и человека.



Он всегда пытается способствовать моему прогрессу, и не только на корте. С его помощью я развиваюсь во всех смыслах. И именно это мне необходимо, чтобы быть конкурентоспособным», — цитирует Музетти Tennis.com.



Музетти одержал в финале победу над испанцем Карлосом Алькаросом. Матч закончился со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут.

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