«Брат поддерживает меня свежим». Ник Кирьос похвастался новой причёской

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос похвастался в социальных сетях новой причёской.

«Мой брат поддерживает меня свежим», — подписал Кирьос фото.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Ранее Ник принял участие в Уимблдоне-2022. В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» 27-летний Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). По ходу соревнований австралиец обыграл британца Пола Джабба (WC), серба Филипа Краиновича (26), грека Стефаноса Циципаса (4), американца Брэндона Накашиму и чилийца Кристьяна Гарина.

В данный момент Кирьос готовится открыть сезон на хардовом покрытии. Ник выступит на турнире категории ATP-250 в Атланте (США), в первом раунде он сразится с представителем Германии Петером Гоёвчиком (Q).