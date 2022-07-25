Алькарас прокомментировал попадание в топ-5 мирового рейтинга

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что для него очень важно попасть в топ-5 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге испанец впервые в карьере оказался в первой пятёрке.
«Это для меня многое значит. Вся упорная работа, которую я провожу каждый день, чтобы достичь моих целей, приносит результат. Постепенно я к нему приближаюсь.
Нахождение в топ-5 невероятно. Но я продолжу работать, чтобы стать первым номером рейтинга», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.
Алькарас поднялся в топ-5 в возрасте 19 лет и 2 месяцев. До него в столь юном возрасте в топ-5 рейтинга ATP последний раз пробивался Рафаэль Надаль в 2005 году — тогда ему было 18 лет и 11 месяцев.
Попасть в топ-5 испанец сумел благодаря выходу в финал турнира в Гамбурге (Германия).
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