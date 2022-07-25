Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас прокомментировал попадание в топ-5 мирового рейтинга

Алькарас прокомментировал попадание в топ-5 мирового рейтинга
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что для него очень важно попасть в топ-5 мирового рейтинга. В обновлённом рейтинге испанец впервые в карьере оказался в первой пятёрке.

«Это для меня многое значит. Вся упорная работа, которую я провожу каждый день, чтобы достичь моих целей, приносит результат. Постепенно я к нему приближаюсь.

Нахождение в топ-5 невероятно. Но я продолжу работать, чтобы стать первым номером рейтинга», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.

Алькарас поднялся в топ-5 в возрасте 19 лет и 2 месяцев. До него в столь юном возрасте в топ-5 рейтинга ATP последний раз пробивался Рафаэль Надаль в 2005 году — тогда ему было 18 лет и 11 месяцев.

Попасть в топ-5 испанец сумел благодаря выходу в финал турнира в Гамбурге (Германия).

Новость по теме
Алькарас станет самым юным игроком в топ-5 рейтинга с 2005 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022