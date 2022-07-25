Ник Кирьос получил уайлд-кард от организаторов «Мастерса» в Цинциннати

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос получил уайлд-кард от организаторов турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Соревнования пройдут с 14 по 21 августа.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Цинциннати является вторая ракетка мира, немец Александр Зверев, в данный момент проходящий реабилитацию после страшной травмы на «Ролан Гаррос».

Ранее Ник принял участие в Уимблдоне-2022. В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» 27-летний Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). По ходу соревнований австралиец обыграл британца Пола Джабба (WC), серба Филипа Краиновича (26), грека Стефаноса Циципаса (4), американца Брэндона Накашиму и чилийца Кристьяна Гарина.