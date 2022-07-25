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Музетти рассказал, что перед триумфом на турнире в Гамбурге потерял ракетки и отравился

Музетти рассказал, что перед триумфом на турнире в Гамбурге потерял ракетки и отравился
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, ставший победителем турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия), признался, что перед соревнованиями у него возникли серьёзные проблемы. По словам итальянца, он потерял багаж, а затем ещё и отравился.

«Из Бостада я приехал в четверг. У меня потерялась одна из моих сумок, в ней были ракетки. Конечно, я переживал, как буду в итоге играть. Я изначально был заявлен в квалификацию, но потом попал в основную сетку, мне удалось раздобыть мои ракетки.

Перед стартом меня тошнило всю ночь, я отравился, было действительно плохо. Конечно, я не ожидал, что смогу так далеко пройти. Рад, что мне в итоге повезло», — цитирует Музетти Tennis Head.

В финале турнира в Гамбурге Музетти обыграл испанца Карлоса Алькараса.

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