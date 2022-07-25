Новак Джокович оказывает финансовую поддержку 259-й ракетке мира

Элдин Меджедович, отец 259-й ракетки мира, 19-летнего серба Хамада Меджедовича, рассказал, какую роль в карьере сына играет 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович.

«Новак действительно делает всё возможное для Хамада. Во всех отношениях: финансово, ментально и социально. Я помню наш разговор с Новаком. Мы обсуждали этапы карьеры Хамада. Знаете, скажу вам честно, я ущипнул себя во время разговора, чтобы убедиться в реальности происходящего.

«Элдин, я делаю это не ради денег! У меня есть на чём зарабатывать деньги. Просто моя роль, задача – помогать. Каким бы я был человеком, если бы не помогал детям? Особенно тем, кто любит теннис, они этого заслуживают. Завтра, когда Хамад добьётся успехов, ты тоже возьмёшь кого-нибудь, кому станешь помогать!» — сказал тогда Новак.

А я продолжал щипать себя, а потом сказал себе: «Прекрати, успокойся!» Такое поведение кажется ненормальным для нашего времени, но, слава богу, есть такие люди, как Джокович, для которых деньги – это не всё», — приводит слова Меджедовича-старшего Sportskeeda.

Отметим, что в текущем сезоне Меджедович выиграл свой дебютный титул на турнире серии «челленджер». Это произошло в Люденшайде (Германия), Хамад попал в основную сетку соревнований, выиграв квалификацию.