Синнер — о поражении от Джоковича на Уимблдоне: на другой стороне корта был монстр

10-я ракетка мира, 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как воспринял поражение от серба Новака Джоковича в четвертьфинале Уимблдона-2022. Матч завершился со счётом 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 в пользу будущего чемпиона.

«Каждый раз, когда проигрываю матч, я не сплю ночью. После игры я сразу же пересмотрел все основные моменты. Хочу учиться здесь и сейчас. От выступления на Уимблдоне я получил много положительных эмоций. Я набрался опыта на траве, сыграл с Новаком Джоковичем на Центральном корте. Я провёл неплохой матч. Жаль, что я не смог оказать необходимого давления в третьем и четвёртом сетах. В пятом я уже ничего не мог сделать. На другой стороне корта был монстр. Он заслужил эту победу.

Мог бы ли я выиграть Уимблдон, одержав победу в матче с Джоковичем? Сложно сказать. У меня могли быть шансы, я хорошо играл… В любом случае на каждом турнире я выступаю ради победы. Очевидно, что этот Уимблдон придал мне уверенности после травм и невезения, которые были у меня в этом сезоне», — приводит слова Синнера La Republicca.