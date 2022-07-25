Тим и Нисикори взяли уайлд-кард на турнир в Уинстон-Салеме
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Бывшие игроки из топ-5 мирового рейтинга австриец Доминик Тим и японец Кей Нисикори взяли уайлд-кард на турнир ATP-250 в Уинстон-Салеме (США). Турнир будет проходить с 21 по 27 августа.
Тим впервые сыграет на этом турнире в основной сетке. В 2012 году он пытался попасть на соревнования, но не смог преодолеть квалификацию. Экс-третья ракетка мира Тим продолжает восстанавливаться после травмы запястья. Ранее австриец дошёл до полуфинала турнира в Гштааде (Швейцария), где уступил итальянцу Маттео Берреттини. Тим впервые дошёл до финала турнира после возвращения на корт.
Что касается Нисикори, то бывшая четвёртая ракетка мира не выходил на корт с октября 2021 года. После турнира в Индиан-Уэллсе он перенёс операцию на бедре.
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