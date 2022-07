ATP: 95% игроков поддерживают меры тура по борьбе с гомофобией

ATP объединит усилия с организацией You Can Play, которая работает над искоренением гомофобии в спорте. Руководство тура приняло данное решение по итогам опроса, проведённого в прошлом сезоне.

В опросе приняли участие 65 теннисистов. Он показал, что общее отношение к геям в туре положительное. 95% опрошенных моложе 31 года поддержали действия ATP по борьбе с гомофобией. При этом 75% игроков указали, что слышали, как другие теннисисты позволяют себе оскорбительные высказывания в адрес гомосексуалистов.

ATP и You Can Play планируют разработать образовательную программу, направленную на принятие представителей ЛГБТ в тур. Отметим, что с You Can Play сотрудничают НХЛ, МЛС и NASCAR.

«Теннис – один из глобальных и разнообразных видов спорта. С помощью ATP Serves (образовательная программа) мы добьёмся поставленной цели – создадим внутри тенниса инклюзивную и гостеприимную среду. Это потребует от нас честного анализа самих себя», — говорится в заявлении исполнительного директора ATP Массимо Калвелли.