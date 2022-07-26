Карлос Мойя: Надаль не уйдёт из тенниса из-за рождения ребёнка

Бывший испанский теннисист, а ныне тренер Карлос Мойя выразил уверенность, что его соотечественник Рафаэль Надаль продолжит выступать, несмотря на рождение ребёнка. В настоящее время супруга 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» беременна.



«В моё время мало кто путешествовал на турниры со своими детьми. Тогда игроки завершали карьеры в 30-32 года и заводили семьи. Но сейчас другая ситуация. Многие теннисисты путешествуют с детьми. Я не думаю, что отцовство повлияет на Надаля и вынудит его завершить карьеру. Скорее наоборот, это станет для него дополнительной мотивацией побеждать.



Рафа любит быть со своей семьёй, он любит детей. Конечно, ему будет не хватать семьи, когда он путешествует», — цитирует Мойю TennisWorldUSA.

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