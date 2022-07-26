Панатта заявил, что не может смотреть на то, как теннисисты играют в майках

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, итальянский теннисист Адриано Панатта резко высказался о ношении игроками маек вместо футболок или поло в официальных матчах.

Отметим, что моду на майки в теннисе ввёл 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Так же часто майки на матчи надевает олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немец Александр Зверев.

«На майки невозможно смотреть. Это хорошо для баскетбола, хорошо для волейбола, но вы не можете смотреть на майку в теннисе», — приводит слова Панатта Tennis World USA.

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