Первая ракетка мира Ига Свёнтек обратилась к Андрею Шевченко и Элине Свитолиной

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек обратилась к бывшему главному тренеру сборной Украины по футболу, знаменитому в прошлом футболисту Андрею Шевченко и к украинской теннисистке Элине Свитолиной. Она поблагодарила их за то, что в минувшие выходные они посетили благотворительный матч в Кракове (Польша) с её участием. Шевченко был почётным гостем мероприятия, а Свитолина — судьёй на вышке.

«Это потрясающе. В субботу в Кракове я поняла, насколько сильно спорт объединяет людей и как много можно сделать для помощи другим, если делать это мудро. Спасибо за поддержку.

Спасибо, Агнешка, Сергей (Радваньска и Стаховский. — Прим. «Чемпионата»), Андрей, Элина, за то, что были здесь. Вместе мы помогли многим детям и подросткам, да и не только им. Мы напомнили миру, что происходит на Украине», — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

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