Тренер Джоковича Горан Иванишевич назвал двух лучших в мире игроков на траве

Чемпион Уимблдона 2001 года, бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, который в настоящее время является тренером 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, высказал мнение, что его подопечный и австралиец Ник Кирьос — лучшие в мире игроки на траве. Напомним, Джокович победил Кирьоса в финале Уимблдона.
«Он заслужил победу на Уимблдоне. В финале сошлись два лучших в мире игрока на траве, он и Кирьос.
Новак уже добился всего, но он всё ещё голоден и жаждет успеха. Год проходит для него непросто, несправедливо. С ним случилось много плохого», — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.
В январе Джоковича, не желающего прививаться, со скандалом депортировали из Австралии, в результате чего он не сыграл на Australian Open. Также он может пропустить US Open, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
Новак Джокович берёт уроки капоэйры:
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