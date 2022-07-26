Томми Робредо высказался о борьбе Надаля и Джоковича за статус величайшего в истории

Трёхкратный полуфиналист US Open в парном разряде, победитель 12 турниров ATP в мужском одиночном разряде, бывшая пятая ракетка мира испанец Томми Робредо рассказал, что думает о сражении испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича за статус величайшего теннисиста в истории. 36-летний Надаль 22 раза выигрывал турниры «Большого шлема», 35-летний Джокович — 21.

«Прямо сейчас я бы сказал, что борьба между Рафой и Новаком очень плотная. Зависит от того, считаем ли мы, что важнее всего ТБШ, или надо будет считать победы в Кубке Дэвиса, количество недель в ранге первой ракетки мира, другие факторы. Пока тяжело сказать [кто лучший в истории]», — приводит слова Робредо Tennis Head.

Новак Джокович берёт уроки капоэйры: