Томми Робредо высказался о борьбе Надаля и Джоковича за статус величайшего в истории
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Трёхкратный полуфиналист US Open в парном разряде, победитель 12 турниров ATP в мужском одиночном разряде, бывшая пятая ракетка мира испанец Томми Робредо рассказал, что думает о сражении испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича за статус величайшего теннисиста в истории. 36-летний Надаль 22 раза выигрывал турниры «Большого шлема», 35-летний Джокович — 21.
«Прямо сейчас я бы сказал, что борьба между Рафой и Новаком очень плотная. Зависит от того, считаем ли мы, что важнее всего ТБШ, или надо будет считать победы в Кубке Дэвиса, количество недель в ранге первой ракетки мира, другие факторы. Пока тяжело сказать [кто лучший в истории]», — приводит слова Робредо Tennis Head.
Новак Джокович берёт уроки капоэйры:
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