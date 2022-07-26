В Казахстане заявили о болезненном отношении к натурализации, несмотря на титул Рыбакиной

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский заявил, что в стране болезненно относятся к натурализации спортсменов, несмотря на то что уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан с 2018 года, стала чемпионкой Уимблдона.

«На самом деле достаточно болезненно. Во-первых, есть мнение, что натурализованные спортсмены закрывают дорогу молодым; во-вторых, это стоит огромных денег и их платит государство.

В других видах спорта были прецеденты, когда заключались многомиллионные контракты без особых результатов на выходе. Но у нас всё иначе, потому что мы не используем государственные деньги. И, поскольку президент федерации тратит свои личные, отношение к этому совсем другое. Хотя не все это понимают и некоторые думают, что федерация финансируется государством. Поэтому проводим разъяснительную работу, публикуем материалы с деталями, что это частная инициатива», — цитирует Польского «Спорт-экспресс».

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